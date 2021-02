Wekdienst 6/2: Gedupeerde ouders toeslagenaffaire bij premier • Code oranje wegens sneeuwval

Wat heb je gemist?

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) krijgt steeds meer meldingen over mensen met extreme denkbeelden, die de wet overtreden of plannen hebben om geweld te gebruiken. Het LSE kreeg voor de coronacrisis één melding per maand binnen, nu zijn dat er meerdere per week.

De meldingen gaan vooral over complotdenkers en extreemrechtse groepen die online snel radicaliseren. De onzekerheid en angst door de coronacrisis zijn "een voedingsbodem voor extremisme", zegt LSE-directeur Saskia Tempelman. "Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat de staat het binnenkort niet meer in de hand heeft en er chaos uitbreekt. Ze gaan zichzelf en hun kinderen voorbereiden op hoe ze moeten overleven als het misgaat."

Er moet meer bewustzijn en kennis komen bij hulpverleners over deze groeiende groep, zegt Tempelman. "Mensen kunnen echt de weg kwijtraken en zelfs tot geweld overgaan. We moeten dat beter leren herkennen."

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Een uit de hand gelopen Zoom-vergadering van de dorpsraad van het Britse dorp Handforth is inmiddels door miljoenen mensen bekeken en leidt tot verbazing en hilariteit op internet. Leden van de raad zouden vergaderen over sociale woningbouw en de parkeergelegenheid in het dorp vlak bij Manchester. Maar de bijeenkomst verzandde al snel in een discussie over wie er de baas was: