Biden cancelt Keystone XL, duizend medewerkers zijn ontslagen

Vorige maand lieten oliewerkers het centrum van Steele City in Nebraska nog bruisen: zij waren de vaste klanten voor de wasserette, de supermarkt en The Salty Dog Saloon, de enige bar in het gehucht. Nu zijn oliewerkers weggetrokken en de besneeuwde straten verlaten. Tot voor kort werd er gewerkt aan een groot pompstation voor de meest omstreden pijpleiding in de Verenigde Staten, de Keystone XL.

Op zijn eerste dag als president ondertekende Biden een decreet dat per direct de bouw van de Keystone XL stillegde. Milieu-activisten en bezorgde grondbezitters, de zelfverklaarde Keystone fighters, haalden opgelucht adem na een jarenlange strijd tegen de pijpleiding. Maar voor de duizend medewerkers die al aan de slag waren, begon er een periode van economische onzekerheid midden in de pandemie. Het energiebedrijf voorspelde in oktober dat de Keystone XL dit jaar 11.000 banen zou opleveren.

Op het moment dat Biden zijn handtekening zette, werden de effecten direct duidelijk. "Mijn opzichter vertelde dat ik de volgende dag alleen nog naar werk hoefde te komen om mijn loonstrookje op te halen. Daarna kon ik vertrekken," vertelt Tiernee Fichter aangeslagen. Hij werkte bij een lokaal pompstation. "Ik heb geen idee wat ik nu ga doen. Ik ben werkloos, zit in de bijstand. Ik doe wat ik kan, maar het is zwaar."

In 2008 maakte energiebedrijf Transcanada, het huidige TC Energy, zijn plannen bekend voor de bouw van de Keystone XL. De pijpleiding zou dwars door de Verenigde Staten lopen om zo de Canadese teerzanden, zandgronden waaruit olie gewonnen wordt, te verbinden met Nebraska. In Steele City kon de Keystone XL aansluiten op een bestaande leiding naar de olieraffinaderijen in Texas.

Jeanne Crumly opent een roestig hek naar de akkers van haar familieboerderij in het noorden van de staat. De geplande route van de Keystone XL liep onder haar maisvelden door, dat wilde ze absoluut niet. "Dit land is ons erfgoed, wij willen het beter achterlaten dan hoe we het gekregen hebben."