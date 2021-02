Jongeren Myanmar 'willen niet dat de geschiedenis zich herhaalt'

De jongeren maken zich vooral zorgen over het onderwijs. "Onder de militaire dictatuur was het onderwijs erg slecht en vooral gericht op het stampen van feiten", vertelt Sai. Hij heeft net zijn master als docent Engels afgerond en geeft inmiddels les.

"De laatste jaren is het onderwijs veel verbeterd en veel meer gericht op de studenten in plaats van op de docenten. Goed onderwijs is ontzettend belangrijk voor de toekomst van ons land en daarom mogen deze ontwikkelingen niet teruggedraaid worden."

"Ook biedt de regering gratis onderwijs aan op staatsscholen en is het mogelijk voor studenten om studiebeurzen te krijgen", vertelt Mang. "Zo kunnen we nu ook makkelijker in het buitenland studeren", voegt Moe daaraan toe. De jongeren zijn bang dat de militairen de klok tien jaar terugdraaien en een einde maken aan deze ontwikkelingen.

Bloedende wond

De staatsgreep roept bij veel Myanmarezen pijnlijke herinneringen op aan 1988. Toen kwam de bevolking in opstand tegen het regime van dictator Ne Win, die het land sinds 1962 in zijn greep had. Het waren studenten die de protesten toen leidden.

Het leger sloeg de opstand met harde hand neer. Duizenden mensen kwamen om het leven en een periode onder strikte militaire heerschappij volgde.

"De bloedige opstand van 1988 kwam gelijk in me op", vertelt La Min. "Het is een wond die nog steeds bloedt in de harten van de Myanmarese bevolking." Ook al hebben de jongeren de protesten van toen zelf niet meegemaakt, ze hebben de verhalen gehoord en de beelden gezien. Sterker nog, ze delen die beelden nu op social media.

"We willen niet dat de geschiedenis zich herhaalt", zegt Mang.