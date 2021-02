Christopher 'kapitein Von Trapp' Plummer overleden

Voor toneelacteur Plummer begon de filmcarrière in 1958, toen hij al bijna 30 was. Zijn grote doorbraak was zoals gezegd The Sound of Music, de musicalfilm uit 1965 over de familie Von Trapp, die Oostenrijk moet ontvluchten ten tijde van het nazi-bewind. Plummer speelt kapitein Von Trapp, de weduwnaar met zeven kinderen die een nieuw kindermeisje aanneemt (Julie Andrews) waar hij het nodige mee te stellen krijgt.

De film werd een daverend succes en sleepte vijf Oscars in de wacht. Op televisie was de film tientallen jaren een kijkcijferkanon dat met name in de kerstperiode werd uitgezonden. Vooral de liedjes hebben eeuwigheidswaarde gekregen.

Zoals Do-Re-Mi: