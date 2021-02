Inspectie onderzoekt mogelijke misstanden bij antiterreurteam van de politie

Een politieteam dat zich bezighoudt met de bestrijding van terrorisme, functioneert mogelijk niet goed. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft klachten gekregen over mogelijke misstanden bij het team en start een onderzoek.

Het gaat het om het CTER-team van de Landelijke Eenheid. De afkorting staat voor Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering. Het team verzamelt bijvoorbeeld informatie over de voorbereiding van aanslagen. Ook houden de teamleden "terugkeerders" in de gaten, Nederlandse IS-strijders die terugkomen uit het Midden-Oosten.

In het team zou onprofessioneel worden gewerkt, aldus een van de signalen die de inspectie kreeg. Maar de inspectie verduidelijkt verder niet wat er precies zou misgaan.

De politievakbonden hebben de signalen ook gekregen. Bronnen vertelden NRC dat de ongeveer dertig rechercheurs te weinig tijd, middelen en mensen hebben om hun werk goed te kunnen doen. Zo zou het nu alleen lukken om terugkeerders uit landen als Irak en Syrië in de gaten te houden. Voor IS-strijders die uit Jemen terugkomen, is geen tijd.

Wrijving en spanning

De inspectie doet een oriënterend onderzoek. Als de omvang en ernst van de problemen duidelijker zijn, wordt bekeken of er verder onderzoek nodig is. De Landelijke Eenheid zegt in een reactie dat de signalen van de vakbonden en de inspectie daar niet bekend zijn: "We betreuren het als collega's niet de ruimte voelen om zich uit te spreken bij de leiding, OR of vertrouwenspersoon".

Het CTER-team is in 2015 ontstaan uit verschillende disciplines. Wrijving "en soms spanning" zouden horen bij de beginfase van een nieuwe afdeling.