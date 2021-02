Het alternatief van 645 miljoen: nieuwe toegangsweg Den Haag geopend

In Den Haag is de Rotterdamsebaan geopend. De nieuwe toegangsweg is vooral interessant voor automobilisten die via de A13 uit Rotterdam komen en willen doorrijden naar het centrum van Den Haag. Nu moeten zij nog 'omrijden' via de drukke Utrechtsebaan.

'Een heel mooi moment", zegt de Haagse wethouder Arne Mulder bij Omroep West. "En belangrijk voor Den Haag. De stad groeit. En met deze weg hebben we een extra mogelijkheid om de stad in te komen. Zo kunnen we de Utrechtsebaan ontlasten."

Zoals dat gaat met grote projecten, heeft ook de Rotterdamsebaan een lange voorgeschiedenis. Die gaat terug tot de vorige eeuw. In 2008 besloten de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg uiteindelijk tot de aanleg en in 2014 begon de aanleg daadwerkelijk.

"Bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling van een stad. En voor de meeste typen bedrijven betekent dat ook bereikbaarheid per auto', zegt verkeerskundige Rob van Nes van de TU Delft. De nieuwe weg is volgens hem vooral belangrijk voor de bereikbaarheid van het centrum en de Binckhorst, een gebied waar Den Haag de komende jaren duizenden nieuwe woningen plant.

Victory Boogie Woogietunnel

Het verkeer op de Rotterdamsebaan gaat straks voor een groot deel ondergronds, door de 1800 meter lange én kleurrijke Victory Boogie Woogietunnel, genoemd naar een van de bekendste werken van schilder Piet Mondriaan. Projectleider Paul van Lavière wijst erop dat veel aandacht is besteed aan het licht en de lichtval. "Veel tunnels hebben tegenwoordig geen witte wanden meer, het moet allemaal goedkoop. Maar dit is echt een heel mooie entree voor Den Haag."

Hoe mooi ook, verkeerskundige Van Nes denkt dat de nieuwe snelweg geen oplossing is voor een ander probleem: de drukke wegen tussen het centrum van Den Haag en het zuiden van de stad (en iets verder weg: het Westland). "Maar dat was ook niet echt het doel van deze weg. Doordat de Rotterdamsebaan in de Binckhorst aansluit op de centrumring is dit niet de meest logische route voor verplaatsingen van en naar zuidelijk Den Haag", zegt Van Nes.

645 miljoen euro

Aanleg van de Rotterdamsebaan kostte 645 miljoen euro. Dat is veel geld, zo geven alle betrokkenen toe. Maar Van Nes denkt toch dat het geld goed is besteed. "Belangrijkste oorzaak is dat de benodigde infrastructuur erg kostbaar is", zegt hij. "Punt is dat er eigenlijk ook geen andere acceptabele alternatieven zijn."

De Rotterdamsebaan is vanmiddag officieel geopend door minister Van Nieuwenhuizen. Vanaf volgende week vrijdag is de weg ook open voor 'gewone' automobilisten.