Twente wil textielindustrie nieuw leven inbazen

Twente blaast de textielindustrie nieuw leven in. De regio zet daarbij volledig in op het hergebruiken van bestaand materiaal. Bedrijven werken daartoe samen met het deze week geopende circulair textiellaboratorium van de Saxion Hogeschool in Enschede.

"We hebben hier straks fysiek alle bedrijven bij elkaar met producten die binnenkomen, gesorteerd worden en verwerkt worden", zegt Tich Vanduren van recyclingbedrijf Frankenhuis bij RTV Oost. Samen met de hogeschool en de andere bedrijven werkt zij nu aan de productie van 'nieuw doek' uit afgedankt textiel. "Netjes gesponnen en geweven. Waar je weer nieuwe kleding van kunt maken."

Twente stond ooit bekend om z'n bloeiende textielindustrie, maar verloor die toonaangevende positie een halve eeuw geleden aan lage lonenlanden als Bangladesh, Indonesië en Cambodja. Van de oude textielreuzen overleefde alleen Koninklijke Ten Cate in Almelo en Nijverdal.

In de Aziatische textiellanden wordt voornamelijk nieuw katoen als grondstof gebruikt, Twente doet het met afgedankt materiaal. Dat biedt niet alleen kansen, het is ook noodzakelijk, zegt Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles aan Hogeschool Saxion. Hij wijst erop dat de textielindustrie in de top vijf staat van meest vervuilende industrieën ter wereld. "Dat is vervuilender dan de scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar."

Hoedenplanken voor auto's

Op dit moment wordt ongeveer een derde van het weggegooide textiel hergebruikt. Denk aan het opnieuw dragen of vermaken van kleding. Mahy: "Maar ook hier komt een einde aan de levensduur, en dan wordt het vermalen tot vezels. Hiermee kun je hoogstens laagwaardige producten maken zoals isolatiemateriaal en onderdelen voor bijvoorbeeld hoedenplanken voor auto's."

"We maken er liever kwalitatief hoogwaardige garen van, waar we dan weer stoffen van kunnen weven. Dat proberen we in het nieuwe, deze week geopende laboratorium te bewerkstelligen. De volgende stap is om het op een zodanige manier te produceren dat het ook op grote schaal toepasbaar is. Alleen dan kan het ook rendabel ingezet worden en concurreren", zegt Mahy.

Er is nog veel know how

'Textile Valley' biedt meer voordelen. Er is plaats voor zowel lager- als hoger geschoolde mensen. In het sorteerproces zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed inzetbaar. Ook voor middelbaar opgeleide mensen zijn genoeg banen. Voor de innovatie in het recyclingproces zijn juist hoger opgeleide mensen nodig.

Nu al zijn veel ex-studenten van Saxion werkzaam in de vernieuwde textielindustrie van Twente. Mahy: "Bovendien is er nog veel knowhow aanwezig onder de Twentse bevolking over bijvoorbeeld het bedienen van de machines. Ook dat is een groot voordeel".