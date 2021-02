Registratie moet eind maken aan diefstal dure gps-systemen op platteland

De eigenaren kunnen hun apparaten ook markeren met 'onverwoestbare' stickers. "We hebben bedacht dat het een label moet zijn dat je met speciale lijm bevestigt. Die krijg je er alleen nog maar af met een slijptol, waarbij het apparaat behoorlijk wordt beschadigd en hij minder waard wordt in het helingcircuit", zegt Otten.

"Nee papa, dat ga ik niet doen"

Joël Seegers uit Drempt doet mee. Want afgezien van de enorme kostenpost heeft de inbraak ook een flinke indruk op hem gemaakt. "Als het 's avonds schemert en ik vraag aan mijn zoontje of hij de schuurdeur dicht wil gaan doen, zegt hij: nee papa, dat ga ik niet doen. Hij gaat niet meer alleen naar achter toe in het donker."