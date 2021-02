Medische primeur: Joe kreeg nieuwe handen én een nieuw gezicht

Volgens Rodriguez is DiMeo een zeer gemotiveerde patiënt, die nog steeds vijf uur per dag bezig is met zijn herstel. DiMeo noemt zijn operatie een "cadeau". Wie de donoren zijn, is niet bekend. DiMeo: "Ik hoop dat de familie troost vindt in het feit dat een deel van de donor doorleeft met mij. Mijn ouders en ik zijn zeer dankbaar dat ik deze tweede kans heb gekregen."