Parlementaire enquête gas duurt twee jaar, openbare verhoren vanaf juni '22

De Tijdelijke commissie gaswinning heeft nu het voorwerk gedaan, zodat na de Tweede Kamerverkiezingen de echte parlementaire enquêtecommissie sneller kan werken. Het onderzoek wordt zeer uitvoerig, zo blijkt uit het voorstel, en valt uiteen in drie periodes.

De eerste periode start in 1959, het moment dat in Slochteren het eerste aardgasveld wordt ontdekt. In het veld zit heel veel aardgas en de Nederlandse economie plukt daar de vruchten van. De tweede fase gaat over de periode na 1986, wanneer in Assen de eerste aardbeving plaatsvindt. In 2012 trilt de aarde heftig nabij het Groningse dorp Huizinge en hiermee breekt de derde periode van het onderzoek aan.

Het onderzoeken van een periode van 64 jaar is nadrukkelijk niet bedoeld om te komen tot een "uitputtende geschiedschrijving", maar is nodig om het heden zo goed mogelijk te begrijpen, denkt de commissie.