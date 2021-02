Kees van de Veen wint Zilveren Camera met 'intieme' corona-serie

Fotograaf Kees van de Veen is de winnaar van de Zilveren Camera 2020. Hij won de prijs voor fotojournalistiek met een serie over Piet Franssen uit Tegelen, die tijdens de eerste coronagolf werd opgenomen op de intensive care in Assen. De jury noemt de beelden "integer" en "intiem".

Franssen had net zijn vrouw verloren toen hij zelf ziek werd. Hij belandde met corona op de IC en overleed niet lang erna. Fotograaf Van der Veen volgde Franssen en zijn familie vanaf de opname in het ziekenhuis tot aan de uitvaart.

"Hier ging het afgelopen jaar om: te vroeg afscheid nemen van geliefden", oordeelt de jury. "Vooral het beeld waarbij de dochter vlak voor het sterven van haar vader een telefoon bij haar vaders oor houdt met aan de andere kant van de lijn zijn kleinzoon, maakte diepe indruk. Het verdriet dat we kennen uit de wekelijkse cijfers is hier persoonlijk gemaakt."

Van de Veen kreeg de prijs thuis voor de deur uitgereikt. De familie die hij gefotografeerd had sprak hem via een videoboodschap toe: