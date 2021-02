Leuvense studenten alsnog geschorst, na fatale ontgroening in 2018

De zaak maakte veel los in Belgie en er kwam veel kritiek op de straffen die de universiteit de groep had gegeven. In september vorig jaar opende de KU Leuven daarom een nieuw onderzoek, waarbij inzage werd verkregen in het strafdossier.

Mede op basis van deze nieuwe informatie kwam de universiteit tot de vandaag opgelegde schorsingen, waarmee de zaak formeel klaar is. "Maar afronden kunnen we dit drama nooit", zegt rector Luc Sels, die spreekt van "een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van de KU Leuven".

Liters alcohol en visolie

Dia werd tijdens het ontgroeningsritueel onder meer gedwongen liters visolie en alcohol te drinken. Ook moest hij urenlang buiten in een put met koud water zitten. Leden van het dispuut plasten vervolgens over hem heen. Ook werd hij racistisch behandeld. Dia overleed een paar dagen na de ontgroening in het ziekenhuis.

Het dispuut Reuzegom is inmiddels opgeheven. Tegen de studenten loopt nog een strafzaak.