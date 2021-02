Explosie en brand in woning Hoensbroek, bewoner aangehouden

In een woning in het Limburgse Hoensbroek is vanmiddag na een explosie brand uitgebroken. Twee kinderen die in het huis wonen, zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een van de andere bewoners aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de brand. Het gaat om een man, zegt een woordvoerder.

De explosie in de twee-onder-een-kapwoning was rond 13.30 uur. Daarna brak er brand uit, meldt 1Limburg. De gezinsleden die in de woning waren, moesten hun huis uit.

De schade aan de woning is groot: