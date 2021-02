Amsterdamse leeuwen gaan toch niet naar Frankrijk, blijven voorlopig in Artis

De Franse dierentuin die drie leeuwen uit Artis zou overnemen, ziet af van dat besluit. Het mannetje van 3 en twee vrouwtjes van 8 en 9 jaar oud zouden nog deze maand naar een park in Zuid-Frankrijk verhuizen, omdat de Amsterdamse dierentuin door de coronacrisis geen geld heeft voor een nieuw leeuwenverblijf, dat vier miljoen euro kost. Het huidige verblijf stamt uit 1927.

Met de Fransen was afgesproken dat de leeuwen daar tijdelijk mochten verblijven. Artis-directeur Sutorius noemt het ontzettend jammer dat de verhuizing plotseling niet doorgaat. "We hadden dit zorgvuldig voorbereid in de absolute overtuiging dat we een goede plek voor onze leeuwen hadden gevonden. Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar. Het Franse park heeft hiervoor excuses aangeboden."

Zorgen

De directeur weet nog niet wat er nu met de leeuwen gaat gebeuren. "We zijn nog niet eens van de schrik bekomen. Feit blijft dat onze financiële situatie onverminderd zorgelijk is", zegt hij.

Artis meldde eerder dat het moet reorganiseren, waardoor zo'n 35 mensen hun baan verliezen. Ook andere dierentuinen moeten maatregelen nemen omdat ze het financieel zwaar hebben.