Iraanse diplomaat krijgt 20 jaar voor beramen aanslag bij Parijs

Assadi werd een dag later aangehouden in Duitsland. Hij zou het echtpaar dat de bom vervoerde, hebben gerecruteerd en de bom in een Pizza Hut-restaurant in Luxemburg aan hen hebben overhandigd. In zijn auto werd een overstelpende hoeveelheid bewijsmateriaal gevonden, meldde het Belgische tv-programma Terzake in een reconstructie van de zaak.

Vakantie

Persbureau AP zag een document van de Belgische geheime dienst Staatsveiligheid, waarin staat dat Assadi op papier voor de Iraanse ambassade in Oostenrijk werkte maar in werkelijkheid een officier van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid was.

Volgens de rechtbank was Assadi op het moment van zijn aanhouding in Duitsland op vakantie en daarom kon hij geen aanspraak maken op zijn diplomatieke onschendbaarheid.

De vierde verdachte is een Belgische man, eveneens van Iraanse afkomst. Hij werd bij de oppositiebijeenkomst in Villepinte aangehouden, omdat hij zich vreemd gedroeg. In zijn telefoon stond één nummer: dat van Daniël, wat de codenaam van Assadi zou zijn.

Het echtpaar kreeg celstraffen van 15 en 18 jaar, de vierde verdachte 17 jaar. Van alledrie is de Belgische nationaliteit afgenomen.