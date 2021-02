'Ahold dwarsboomt overstap van nieuwe HEMA-baas'

De onlangs aangekondigde nieuwe directeur van HEMA, Saskia Egas Reparaz, kan voorlopig nog niet beginnen vanwege een conflict met haar huidige werkgever. Ze is formeel nog directeur van drogisterijketen Etos, eigendom van Ahold, en Ahold wil niet dat ze direct naar een concurrent overstapt.

NRC schrijft op basis van verschillende bronnen over het conflict. Ahold wil niet specifiek op het geschil ingaan, maar zegt dat een concurrentiebeding in het algemeen heel gebruikelijk is voor bepaalde functies. Als er in een contract met een werkgever een concurrentiebeding staat, wil dat zeggen dat een werknemer pas na een bepaalde periode over kan stappen naar een concurrent.

Volgens bronnen van de krant wil Ahold Egas Reparaz aan die afspraak houden, omdat HEMA producten verkoopt die ook bij Etos in de schappen liggen. De nieuwe topvrouw zou zes maanden moeten wachten voordat ze bij HEMA de leiding kan nemen. Dat komt erop neer dat ze in september kan beginnen. Bij de aankondiging van de benoeming zei het warenhuis dat het nog onduidelijk was wanneer Egas Reparaz zou beginnen.

Ze is volgens de krant bij Etos inmiddels op non-actief gesteld. Haar contract loopt tot 1 maart.

Afspraken gelden voor beiden

"Wat wij in het algemeen willen zeggen is dat onze medewerkers veel mogelijkheden, vrijheden en voordelen genieten", zegt een woordvoerder van Ahold. "Daar komen vanzelfsprekend ook afspraken bij kijken, die met medewerkers worden gemaakt en vervolgens gelden voor beide partijen."

Volgens NRC wordt een rechtszaak over de kwestie niet uitgesloten. HEMA is recent overgenomen door investeerder Parcom en de familie Van Eerd, de eigenaar van winkelketen Jumbo. Die supermarktketen is een van de grote concurrenten van Albert Heijn, dat weer eigendom is van Ahold.

Solidariteit

Vorige maand verweet de huidige baas van HEMA, Tjeerd Jegen, Albert Heijn een gebrek aan solidariteit. De HEMA-winkels zijn al weken gesloten vanwege de lockdown en Jegen verweet Albert Heijn te stunten met de verkoop van artikelen die doorgaans niet in een supermarkt te vinden zijn. Vooral een actie rond handdoeken zat hem dwars.

Jegen trok zijn beschuldiging in na contact met de Albert Heijn-directie. De actie met de handdoeken werd door Albert Heijn afgebroken.