Commandant Verzetsleger van de Heer schuldig bevonden door Strafhof

Bij de strijd van het Verzetsleger zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Naar schatting zijn zo'n twee miljoen mensen gevlucht. Ook wordt de rebellengroep ervan verdacht ledematen te hebben afgehakt en duizenden kinderen ontvoerd te hebben, die vervolgens zijn ingezet als kindsoldaten of seksslaven.

In 2003 klopte de Ugandese regering aan bij het ICC in Den Haag. Dat stelde een onderzoek in naar de terreurgroep. Een jaar later werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vijf leiders. Van hen bleken alleen Ongwen en Kony nog in leven. Sinds 2015 zit Ongwen in de gevangenis in Scheveningen.