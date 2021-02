Zeehonden en pinguïns veilig nu grootste ijsberg in stukken is

De grote ijsberg die een ecologische ramp dreigde te veroorzaken op een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan, is in stukken gebroken.

Onderzoekers vreesden dat de ijsschots - die aanvankelijk de grootte had van de provincies Noord-Holland en Utrecht samen - flinke problemen kon veroorzaken voor de dierenpopulatie van het eiland Zuid-Georgia. Daar leven veel zeehonden en pinguïns.

De ijsberg, door wetenschappers A68a genoemd, brak in 2017 af van Antarctica. Op satellietbeelden was te zien dat de berg op Zuid-Georgia afging. Het eiland is met een oppervlakte van zo'n 4000 vierkante kilometer ongeveer even groot als de ijsberg was.

Zeehonden en pinguïns in gevaar

De angst was dat de grote ijsschots tegen het eiland zou botsen, waardoor de pinguïns en zeehonden moeilijker zouden kunnen jagen en voor hun jongen kunnen zorgen. "Wanneer ze een grote omweg moeten maken, kunnen ze niet op tijd terug naar hun jongen, die dan de hongerdood zullen sterven", zei een onderzoeker van British Antarctic Survey. Ook het onderwaterleven zou ernstig worden verstoord.

Zoiets was al eerder gebeurd. In 2004 botste ijsberg A38 tegen hetzelfde eiland. Daarna vonden onderzoekers veel dode jonge zeehonden en pinguïns.

In stukken

Inmiddels is het gevaar voor een nieuwe ramp geweken. Volgens de European Space Agency (ESA) veranderde de A68a in december van richting, waarbij een groot stuk afbrak. In 2021 volgden meer breuken. De verschillende ijsschotsen lijken van elkaar weg te drijven, waardoor het volgens het ESA onwaarschijnlijk is dat de kleinere ijsschotsen nog een gevaar zullen vormen voor het eiland.

Deze onderzoeker deelt de satellietbeelden die zijn gemaakt: