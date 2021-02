Coronacrisis en oliecrisis leveren Shell een recordverlies op

Shell heeft een uitzonderlijk groot verlies geleden van 21,7 miljard dollar in 2020. Een jaar eerder werd er nog bijna 16 miljard dollar winst gemaakt. Vooral het tweede kwartaal was slecht voor Shell. In de laatste drie maanden van het jaar werd er nog eens een verlies geleden van 4 miljard dollar.

Wereldwijd hebben oliemaatschappijen het afgelopen jaar last gehad van de combinatie van een oliecrisis en de coronacrisis. Als gevolg van veel aanbod en lage prijzen daalde de opbrengst van olie en gas. Daar bovenop leidde de coronacrisis tot een instorting van de verkopen van kerosine, benzine en diesel omdat er minder gereden en gevlogen werd.

Ook ander grote oliemaatschappijen zitten in de problemen. Zo maakte het Amerikaanse ExxonMobil deze week een verlies bekend van 22,4 miljard dollar over het afgelopen jaar. Het Britse BP leed in 2020 5,7 miljard dollar verlies.