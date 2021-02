FNV-leden kunnen stemmen op nieuwe voorzitter, en er valt wat te kiezen

Dat verschil tussen de twee kandidaat-voorzitters bleek ook tijdens een bij vlagen pittig debat, gisteravond. "Met Kitty lopen we het gevaar dat we aan invloed in gaan boeten in Den Haag", zei Elzinga. Jong reageerde: "Politiek is per definitie onbetrouwbaar. Werkgevers zijn heel vaak opportunistisch. Wij zijn naïef daarin."

Volgens haar is het gevaarlijk om als vakbond grote sociale akkoorden te sluiten, zoals het sociaal akkoord uit 2013 en het pensioenakkoord. "Het kost ons leden. Je wordt er niet sterker van. We doen het voor een maatschappelijk belang, maar we zijn een ledenvereniging."

"Het pensioenakkoord hebben we voorgelegd aan de leden en meer dan driekwart heeft ermee ingestemd", zei Elzinga daarover. Uiteindelijk gaat het er volgens hem om welk resultaat je binnenhaalt. "Als je niet aan tafel wil zitten om samen resultaten af te spreken, dan laat je het aan de goden, of erger nog aan die onbetrouwbare politiek van jou."