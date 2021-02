Baas Tokio 2020 houdt rekening met ontslag na uitspraken over 'te veel pratende' vrouwen

De baas van de Olympische Spelen die deze zomer in Tokio moeten worden gehouden, ligt onder vuur vanwege zijn uitspraken over vrouwelijke sportbestuurders. Die blijven maar praten en dat is irritant, zei Yoshiro Mori op een vergadering van het Japanse Olympisch Comité (JOC). Vanwege de ophef zegt de baas van Tokio 2020 rekening te houden met zijn ontslag.

Op de JOC-vergadering keerde hij zich tegen een plan om meer vrouwelijke bestuurders te kiezen. "Een bestuursvergadering met veel vrouwen blijft maar doorgaan", zei de 83-jarige Mori. "Vrouwen voelen veel rivaliteit. Als eentje wat zegt, moeten de anderen zo nodig ook wat zeggen."