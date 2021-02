Kijken bij de Chinese mijn waar eerder coronavirussen ontstonden

De bewuste mijn ligt in de Zuid-Chinese provincie Yunnan. In het voorjaar van 2012 worden zes mensen ziek na het opruimen van de verlaten kopermijn. Ze hebben koorts, hoest en ademhalingsproblemen. Een onbekende longontsteking, wordt gezegd. Drie van hen komen te overlijden. In de weken daarvoor waren ze in aanraking gekomen met vleermuizen en uitwerpselen daarvan. Een nieuw virus, of toch een reactie op giftige Yunnanese paddenstoelen?

Een team van 'batwoman' Shi Zhengli, een gerenommeerd onderzoeker bij het Instituut voor Virologie uit Wuhan, identificeert nadien in elk geval verschillende coronavirussen bij de vleermuizen in de mijn. Eén daarvan, bleek vorig jaar, komt voor meer dan 96 procent overeen met het coronavirus dat covid-19 veroorzaakt. Over de specifieke oorsprong van het virus zegt dat nog weinig en hertesten van de monsters voor het nieuwe coronavirus waren negatief. Maar het onderstreept wat Shi daarna in tal van onderzoeken laat zien: coronavirussen gedijen goed in de vleermuizenpopulatie en kunnen, al dan niet met tussenkomst van een ander dier, mensen besmetten.

'Mensen van buiten mogen hier niet langs'

Door het hart van Yunnan, naar de Babianrivier, rijden we langs thee- en bloemenvelden richting de oude mijnschacht. Zo'n tien kilometer voor aankomst bij de genoemde locatie komen we tegen een checkpoint tegen. "Mensen van buiten mogen hier vanwege de epidemie niet langs", stelt een van de mannen die de doorgang blokkeert met een bamboestam en een pylon. Een combinatie van een groene code op de Chinese corona-app en een negatieve coronatest geeft in de meeste delen van het land vrij baan. Niet hier.