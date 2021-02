Netflix sleept meeste nominaties binnen voor Golden Globes

Acteurs Sarah Jessica Parker en Taraji P. Henson hebben bekendgemaakt welke films en televisieseries dit jaar meedingen naar een Golden Globe. Streamingdienst Netflix kreeg maar liefst 42 nominaties: 22 in verschillende filmcategorieën en 20 nominaties bij de tv-categorieën.

Onder meer de serie The Crown over de geschiedenis van het Britse koninklijk huis maakt kans op zes beeldjes bij het jaarlijkse film- en televisieprijzengala. Naast The Crown werden The Mandalorian, Lovecraft Country, Ozark en Ratched genomineerd in de categorie 'beste televisieserie'.

Bij de films kreeg Mank van regisseur David Fincher de meeste nominaties: zes. Daarnaast werden The Father, Nomadland, Promising Young Woman en The Trial of the Chicago 7 geselecteerd.

Andere streamingdiensten sleepten ook nominaties in de wacht, maar Netflix liet die concurrentie ver achter zit. Zo ontving Amazon Studios 10 nominaties en Hulu 8.

Alles online

Vanwege de coronapandemie verliep de ceremonie anders dan gebruikelijk. Actrices Sarah Jessica Parker en Taraji P. Henson lazen de namen van de kanshebbers van papier voor vanuit huis. Het evenement was via een livestream te volgen. Ook de uitreiking eind februari zal online worden gehouden. De presentatie is in handen van comédiennes Tina Fey en Amy Poehler.

De Golden Globes worden normaal gesproken in januari al uitgereikt, maar het prijzenseizoen begint dit jaar later vanwege de coronacrisis. Ook de Oscaruitreiking - het belangrijkste prijzengala in de filmindustrie - is twee maanden opgeschoven, naar eind april. De Golden Globes gelden als belangrijke indicatie welke films kans maken op zo'n Academy Award, zoals het beroemde gouden beeldje officieel heet.