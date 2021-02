13 ME'ers besmet na avondklokrellen, 43 agenten in quarantaine

Dertien ME'ers die vorige week ingezet werden bij de avondklokrellen in Oost-Brabant zijn besmet geraakt met het coronavirus. Door de besmettingen moesten 43 agenten in quarantaine. Van hen zijn er inmiddels 20 getest en negatief bevonden, meldt Omroep Brabant.

De overige agenten worden deze week nog getest, zegt een politiewoordvoerder. Of de besmette ME'ers in Eindhoven werkten kon de woordvoerder niet zeggen.

Leden van de mobiele eenheid dragen op straat een helm, die het risico op besmetting verkleint. Maar op andere momenten hebben ze geen helm op. "ME'ers proberen net als iedere andere agent, zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden. Maar dat lukt door de aard van het werk niet altijd. Het risico op besmetting is dus groter", aldus de woordvoerder.

'Voorrang voor agenten in frontlinie'

De politie had het door de avondklokrellen de afgelopen tijd erg druk. Het was moeilijk om de roosters rond te krijgen. "Toch komt door de extra zieken de capaciteit op straat niet in gevaar."

De politie zou graag zien dat ME'ers voorrang krijgen bij het vaccineren. "Wij pleiten als politie voor voorrang voor de collega's die vooraan staan en in onverwachte situaties terechtkomen, waarin ze zich niet aan de coronamaatregelen kunnen houden en dus meer risico lopen om ziek te worden."