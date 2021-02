14 jaar cel voor dodelijke schietpartij in centrum Almere

Twee mannen uit Amsterdam en Kudelstaart zijn veroordeeld tot 14 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een woning in het centrum van Almere in december 2019. Daarbij kwam een 35-jarige man uit Utrecht om het leven. Op zijn halfbroer werd ook geschoten maar die werd niet geraakt, omdat het vuurwapen mogelijk weigerde.

De rechtbank in Lelystad acht bewezen dat de twee mannen hierbij betrokken waren. De straffen waren gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Eén van de twee daders is nog voortvluchtig. Tegen hem loopt een opsporingsbevel, waar het Openbaar Ministerie een beloning van 10.000 euro aan heeft gekoppeld.

Diefstal van cocaïne

De twee mannen zijn veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. Dat wil zeggen dat ze probeerden de slachtoffers te doden om de diefstal van cocaïne te verhullen, schrijft Omroep Flevoland.

De advocaat van de verdachte die wel aanwezig was in de rechtbank betoogde dat niet kan worden aangetoond wie van de twee geschoten heeft. Ook zouden de verklaringen van de getuigen niet betrouwbaar zijn. Maar de rechtbank oordeelde dat het niet uitmaakt wie de schutter is geweest, omdat beide mannen nauw hebben samengewerkt voor, tijdens en na de cokedeal.

Ook vindt de rechtbank dat de getuigenverklaringen betrouwbaar zijn, omdat beide getuigen onafhankelijk van elkaar vrijwel hetzelfde hebben verklaard.

De twee daders van 21 en 26 jaar zijn al eens veroordeeld voor andere strafbare feiten. Ook moeten ze van de rechtbank een schadevergoeding betalen aan de familie van het omgekomen slachtoffer en aan de halfbroer die de schietpartij heeft overleefd.