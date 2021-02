Brandweer gaat oefenterrein bewaken met automatische drone

De brandweer in Twente gaat zijn oefenterrein in Enschede bewaken met een automatische drone. Die komt uit zichzelf in actie en stuurt beelden naar de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Op het terrein hangen camera's die de drone bij verdachte bewegingen waarschuwen. Het apparaat komt dan automatisch uit een soort doos gevlogen om poolshoogte te nemen.

De brandweer test al langer met deze drone, maar door veranderde Europese regelgeving mag hij nu breder ingezet worden. De bedoeling is dat er over een half jaar ook een automatische drone vliegt vanaf de brandweerkazerne in Glanerbrug. De nieuw te bouwen kazerne in Almelo krijgt ook een droneplatform.