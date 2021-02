Man rijdt in op politiewagens en crasht na achtervolging

De politie heeft vannacht een automobilist gearresteerd na een achtervolging door de provincies Utrecht en Gelderland. De man wordt onder meer vervolgd voor poging tot doodslag, omdat hij met hoge snelheid op politiewagens inreed.

De automobilist had in Gouda getankt zonder te betalen. Agenten van de Utrechtse politie werden door collega's ingeseind en zagen de man rijden op de A28 bij Zeist. Ze gaven een volgteken dat de man negeerde. In plaats daarvan probeerde hij het politievoertuig te rammen met een snelheid van 120 kilometer per uur.

Daarna sloeg hij op de vlucht. Op de A1 bij Apeldoorn zette de politie een blokkade op om de man te stoppen. Die reed in de op de blokkade en beschadigde daarbij meerdere politieauto's.

De man zelf werd na de crash naar het ziekenhuis gebracht en na behandeling meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt volgens RTV Utrecht vervolgd voor meerdere pogingen tot doodslag, tanken zonder te betalen, rijden met valse kentekenplaten, meerdere verkeersovertredingen en het weigeren van een bloed- en alcoholtest.

"De ellende die de verdachte met zijn handelen heeft veroorzaakt is enorm", schrijft de politie op Instagram.