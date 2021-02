Merkel: eind maart 10 miljoen mensen ingeënt

Grootste risico

Merkel wil geen datum plakken op het einde van de lockdown. "Dat heeft te maken met de daling van het aantal besmettingen en de verspreiding van de besmettelijker varianten. We zien nu in grote delen van het land een gunstige ontwikkeling, maar er zijn ook plekken waar het aantal besmettingen hoger ligt. Het mag niet zo zijn dat we maatregelen gaan versoepelen en dat er dan een exponentiële stijging van het aantal besmettingen volgt. Daarop zal de exit-strategie zijn gebaseerd."

De uitweg hangt in ieder geval niet samen met de beschikbare hoeveelheid vaccins. "Het hangt van onszelf af, het naleven van de regels, thuiswerken, beperkt contact met anderen. Dan kunnen we verder afschalen."

Het grootste risico op dit moment is dat de mutaties uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika een streep door de rekening halen. "Maar het is dus niet ons streven de lockdown pas op te heffen als iedereen gevaccineerd is."

Volhouden

In het interview roept Merkel de bevolking op vol te houden, hoe moeilijk het ook is. "We willen natuurlijk terug naar het leven dat we hadden, dat is ons grondrecht, maar nu is nog niet duidelijk of iemand die is ingeënt toch geen andere personen kan besmetten. Zolang dat niet duidelijk is, kunnen we nog niet terug naar normaal."

"En als de vaccins niet werken voor een van de mutaties, dan moeten we de zaak opnieuw bekijken", zegt Merkel.