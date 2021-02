Waarom de middelbare scholen nog even dicht blijven

Testen met testen

Het is niet zo dat er nog helemaal niks gebeurt met de middelbare scholen. Op ongeveer twintig scholen in Nederland loopt al een proef met sneltesten. Als één persoon uit een klas besmet raakt, kan de hele klas zich vrijwillig op school laten testen met een sneltest. Binnen één uur weet je dan of je corona hebt en naar huis moet, of gewoon mag blijven. Na drie dagen krijgt de hele klas weer een tweede test om zeker te weten dat niemand ondertussen besmet is geraakt.

Zo kan worden voorkomen dat het virus zich supersnel binnen en uiteindelijk buiten een school verspreidt en kun je gewoon naar school blijven gaan, ondanks een besmetting in de klas.

Op de Veluwe, in Gelderland dus, begon zo'n proef met sneltesten volgende week. Jan Scholten van de Veluwse Onderwijsgroep, waar de scholen die meedoen onder vallen, zegt dat dat goed is gegaan. "Om te kunnen beginnen, moet er natuurlijk wel eerst een coronabesmetting in een klas zijn. In twee klassen is dat nu het geval en daar ging het hartstikke goed. Alleen is het dus wel vrijwillig en hebben scholieren een eigen formulier en een briefje van de ouders met toestemming nodig. Dat is nog wel een gedoetje, want scholieren en briefjes is natuurlijk altijd een aandachtspunt."

Tot de extra strenge maatregelen op school, zoals sneltesten dus, allemaal goed geregeld zijn, blijven de scholen dicht tot in elk geval 1 maart. Premier Rutte, minister Slob en de experts van het OMT vinden het risico op een grote stijging in het aantal besmettingen tot die tijd te groot. Op 23 februari hopen ze te kunnen besluiten dat de scholen toch open kunnen.