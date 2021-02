Kamer: archieven over Suriname moeten openbaar worden

De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse archieven opengaan over de relatie met Suriname in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Op die manier moet meer duidelijk worden over mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep van Desi Bouterse in 1980. Onder leiding van SP-Kamerlid Karabulut benadrukt een grote Kamermeerderheid dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat de antwoorden misschien gevonden kunnen worden in documenten die nu nog geheim zijn.

Al jaren doen geruchten de ronde over een mogelijke rol van Nederland bij de staatsgreep. Die gaan onder meer over de betrokkenheid van kolonel Valk, destijds hoofd van de Nederlandse missie in Suriname. Die zou Bouterse adviezen hebben gegeven. Volgens de nu geldende regels blijven documenten hierover in principe geheim tot 2060. Een van de vaak gebruikte argumenten daarvoor is het belang van de privacy van mensen die erbij betrokken waren.

De Kamer vraagt het kabinet nu de documenten toch openbaar te maken, "met waarborging van de privacy". Overigens zei minister Blok vorige week dat Kamerleden of wetenschappers nu ook al aan het Nationaal Archief om inzage kunnen vragen. Hij wees erop dat binnenkort ook een boek uitkomt van een wetenschapper die de archieven heeft onderzocht.

Anton de Kom

Vorige week werd al duidelijk dat de Kamer een gebaar van het kabinet wil in de richting van de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom. Daarmee moet worden erkend dat de overheid De Kom foutief heeft behandeld.

Die streed tegen kolonialisme en racisme en deed in de Tweede Wereldoorlog verzetswerk in Nederland. De Kom werd in 1932 door de Nederlandse koloniale autoriteiten als staatsgevaarlijk beschouwd en hij kwam zonder proces in de cel terecht. Later werd hij door de nazi's omgebracht in het concentratiekamp Neuengamme.

Minister Blok beloofde de Kamer vorige week dat hij wel met een gebaar zal komen en dat hij daarover met de nabestaanden van De Krom gaat praten. Maar hij zei ook dat hij juridisch niet voor zijn rekening wil nemen dat de overheid destijds foutief heeft gehandeld. Blok stelde wel dat dat een dergelijke zaak nu anders aangepakt zou worden dan toen.