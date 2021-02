Kamer: geen taakstraf voor mensen die geweld plegen tegen politie

Mensen die geweld plegen tegen bijvoorbeeld een politieagent of ambulancemedewerker kunnen niet meer wegkomen met alleen een taakstraf. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van de ministers Dekker en Grapperhaus waarin dat wordt geregeld. Doel van de wet is dat deze en andere hulpverleners beter worden beschermd tegen geweld.

Het kabinet vindt louter een taakstraf in dit soort gevallen geen passende sanctie, maar ziet meer in een gevangenisstraf. Die mag dan eventueel nog wel met een taakstraf worden gecombineerd.

Geweld tegen journalisten

Uiteindelijk schaarde een kleine Kamermeerderheid zich achter het voorstel. Tegen stemden onder meer de regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Een voorstel van de VVD om ook taakstraffen voor geweld tegen journalisten onmogelijk te maken, haalde het niet. Ook een amendement van onder meer de regeringspartijen ChristenUnie en D66 om een taakstraf wel te mogen combineren met een voorwaardelijke gevangenisstraf werd verworpen.

De Raad voor de rechtspraak heeft zich fel tegen de wetswijziging verzet. Volgens de raad is het voorstel een motie van wantrouwen tegen de rechters, omdat die nu minder mogelijkheden zouden krijgen om maatwerk te leveren.

Ook de Eerste Kamer moet nog met de wijziging instemmen.