'Shell zet in op handel in energie, niet op bouw windmolens en zonneparken'

Olie- en gasconcern Shell zet voor de toekomst in op biobrandstoffen, waterstof en 'energiehandel'. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het bedrijf. Vele miljarden investeren in met name zonneparken en offshore windparken zou Shell niet zien zitten. Het bedrijf heeft daar geen voorsprong op een groeiend aantal concurrenten.

Die voorsprong heeft Shell wel als het aankomt op de handel in energie. Het bedrijf verhandelt nu zo'n 13 miljoen vaten olie per dag, is groot in vloeibaar gas (LNG) en handel in andere vormen van energie. Met die expertise wil het bedrijf een groot aandeel opbouwen als tussenpersoon tussen duurzame energieproducenten en klanten volgens Reuters. Shell heeft de afgelopen tijd verschillende laadpaalbedrijven overgenomen en wil het aantal tankstations wereldwijd met 10.000 uitbreiden naar 55.000.

De multinational heeft al een grote positie in de duurzame energiehandel in de Verenigde Staten en probeerde afgelopen jaar het Nederlandse energiebedrijf Eneco over te nemen. Shell topman Ben van Beurden zei eerder in een interview met het Financieele Dagblad: 'Ik zie een verdienmodel waarbij we windenergie bundelen met onze handelsactiviteiten en de stroom van windparken aanbieden op de markten en koppelen met gas voor energiecentrales, om een betrouwbare energieleverancier te kunnen zijn ook als er geen wind staat." Aldus van Beurden in november 2016.

Shell heeft al investeringen aangekondigd in waterstofprojecten in Rotterdam en Groningen. Zo moet een deel van de elektriciteit die wordt opgewekt door het toekomstige windpark Hollandse Kust Noord van Shell en Eneco, omgezet worden in waterstof op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Ook in de Eemshaven heeft Shell grote plannen voor waterstof in samenwerking met de Gasunie en de energiebedrijven Equinor uit Noorwegen en RWE uit Duitsland.

Olie en gas blijft dominant

Ondanks de verwachte koerswijziging gaat het overgrote deel van de investeringen de komende tien jaar nog steeds naar olie en gas. Olie- en gasverkopen blijven de komende tien jaar op peil, schrijft Reuters. Dat is nodig om de transitie te financieren. Het plan is wel dat gas de komende tijd verder terrein wint ten opzichte van olie. Shell wilde vandaag niet vooruitlopen op de plannen die op 11 februari worden gepresenteerd.