Vijf arrestaties en geld en drugs in beslag genomen na achtervolging in De Lier

Na een achtervolging heeft de politie vijf mensen aangehouden in De Lier in het Westland. Daarbij is een groot contact geldbedrag en een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen, meldt de politie Westland.

Naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners begon de politie een onderzoek. Dat resulteerde vandaag in de achtervolging en arrestaties.

De politie doet voorlopig geen verdere mededelingen over de grootte van het geldbedrag en de hoeveelheid drugs die in beslag zijn genomen. Het onderzoek loopt nog en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.