Waarom Europa (nog) niet warmloopt voor het Russische vaccin

In Rusland zelf wachten ze dat dus niet af. Moskou gaf in december vorig jaar al het startsein voor een grootschalig vaccinatieprogramma met Spoetnik V, nadat de prik in de zomer medische goedkeuring kreeg van het Russische medicijnagentschap. In de praktijk vordert het inentingsprogramma minder voorspoedig en de overheid is gestopt met het publiceren van vaccinatiecijfers. Maar de gretigheid waarmee Rusland de normale wetenschappelijke procedures omzeilde, kwam het land op veel kritiek te staan in het Westen.

Desondanks lukt het de Russen om het middel in het buitenland aan de man te brengen. Argentinië heeft al meer dan een half miljoen doses ontvangen en is in december al begonnen met inenten van zorgpersoneel. Zelfs de president heeft de prik gehad. Landen als Egypte, Nepal en Mexico kopen eveneens tientallen miljoenen doses in.

In Europa zal het zeker niet zo'n vaart lopen, in ieder geval tot de fase-3 studies zijn afgerond. Behalve in Hongarije. Dat land, dat onder leiding van premier Orbán al langer een eigen koers vaart binnen Europa, heeft goedkeuring verleend aan Spoetnik V en alvast 2 miljoen doses besteld. Overigens koopt Hongarije ook 5 miljoen doses van een vaccin van het Chinese Sinopharm, dat evenmin door Europa is goedgekeurd.

Er is ook een bekende Nederlander die de Spoetnik V prik aandurft: