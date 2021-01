Vuurwapengevaarlijke tbs'er spoorloos in Eindhoven

Een vuurwapengevaarlijke tbs'er die was opgenomen in de Woenselse Poort in Eindhoven is spoorloos. De man ging donderdag op onbegeleid verlof en kwam niet terug.

De politie is op zoek naar de man, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen bij Omroep Brabant.

De tbs-kliniek heeft het nieuws niet uit zichzelf naar buiten gebracht. Het waren een medewerker en een cliënt die De Telegraaf gisteren tipten dat de tbs'er niet was teruggekeerd. De zorgen binnen de kliniek waren groot, aldus de krant. Aanvankelijk wilde de Woenselse Poort het bericht niet bevestigen. Gisteravond laat gebeurde dat wel.

Het Openbaar Ministerie en het team FASTNL van de politie - dat bestaat uit zijn politiemensen die speciaal getraind zijn om mensen die spoorloos zijn te vinden - zijn ingelicht. Het zou gaan om een man uit Vlissingen.

Onder toezicht

De Woenselse Poort vangt onder andere mensen op die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis, zijn soms licht verstandelijk gehandicapt en vaak verslaafd.

De afgelopen jaren stond de kliniek onder toezicht. In 2016 klaagden tientallen (ex-)medewerkers, cliënten en advocaten over grootschalig drugsgebruik, intimidatie, onvoldoende toezicht en liefdesrelaties tussen personeel en cliënten. De overheid greep toen in. Het toezicht op de Woenselse Poort is inmiddels opgeheven.