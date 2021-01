Tien jongeren in Rotterdam aangehouden, verder rustig in de stad

De politie heeft in Rotterdam-Zuid een groep van tien jongeren aangehouden. De groep werd aangehouden voor samenscholing en het overtreden van de coronaregels, zegt de politie.

De politie is met veel agenten duidelijk zichtbaar aanwezig in Rotterdam. Volgens een woordvoerder is het rustig in de stad.

Noodverordeningen

Ook elders in het land worden geen ongeregeldheden gemeld. In Sittard staat de politie paraat. De gemeente Sittard-Geleen vreest voor rellen na signalen dat er ongeregeldheden gaan plaatsvinden in het stadscentrum.

In Sittard-Geleen is een noodverordening van kracht. Delen van Hilversum zijn uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat houdt onder meer in dat er preventief gefouilleerd kan worden.