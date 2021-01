Tot vier jaar cel geëist voor groepsverkrachting meisje (14) in Rotterdam

Justitie heeft straffen tot vier jaar cel geëist tegen vier mannen voor een groepsverkrachting aan de Brielselaan in Rotterdam. Het incident speelde zich af in de zomer van 2016. Het slachtoffer was destijds 14 jaar oud.

Het meisje deed pas later aangifte, toen bleek dat het seksueel misbruik was gefilmd en de opnames rondgingen op sociale media. Ze zegt dat ze niet eerder naar de politie was gestapt omdat ze anderen er niet mee wilde belasten en bang was voor de verdachten, meldt Rijnmond.

Eén verdachte heeft een bekentenis afgelegd. Hij heeft alleen iets over zijn rol verteld. De man zegt dat het meisje het zelf wilde en uitdagend had gedanst. Omdat hij heeft bekend, is tegen hem een iets lagere straf geëist: 3,5 jaar cel.

De andere verdachten zeggen niet in de woning te zijn geweest. Ze zouden wel herkend zijn op het filmpje, onder meer aan de ringen die een van hen droeg.

Opgesloten

Het meisje zegt dat zij door haar vriendje was meegenomen naar de woning aan de Brielselaan. Daar werden de deuren op slot gedaan en het meisje zou ook in de badkamer zijn opgesloten. Zij moest gedurende een avond om de beurt seks hebben met vijf mannen. De vijfde verdachte is nog niet opgespoord.

Volgens de officier van justitie was de sfeer zeer intimiderend. "Het meisje had geen enkele bewegingsvrijheid en de mannen bepaalden wat er gebeurde. Ze was totaal willoos. Ook was er een groot leeftijdsverschil." De verdachten waren destijds tussen de 20 en 24 jaar.

Slachtofferverklaring

Tijdens de zitting werd een slachtofferverklaring voorgelezen. "Toen het filmpje op sociale media verscheen, ben ik platgebeld. Zelfs vreemde mannen namen contact met mij op met de vraag of ik het ook voor geld deed. Ik ben door de verdachten als een object gebruikt en ze wisten dat ik minderjarig was. Ze hebben mijn leven totaal verpest."