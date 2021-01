Euthanasiewet goedgekeurd in Portugal

Portugal gaat als vierde land in Europa euthanasie legaliseren. Een nieuwe wet maakt het mogelijk dat mensen van boven de 18 hulp krijgen om te sterven.

Er moet wel sprake zijn van terminale ziekte en ondraaglijk lijden, en de stervende moet wilsbekwaam zijn. Alleen ingezetenen kunnen toestemming krijgen voor euthanasie. Dit is om te voorkomen dat mensen uit het buitenland er speciaal voor naar Portugal reizen.

De wet was ingediend door de linkse partij BE en werd in het parlement aangenomen met 136 stemmen voor en 78 tegen. "Met deze goedkeuring heeft het parlement waardigheid toegevoegd aan onze democratie", zei de parlementariër die het wetsvoorstel indiende.

Kritiek

Er was ook kritiek op de wet. De rechtse oppositiepartij PSD wijst erop dat er nu, door de coronapandemie, grote ongerustheid heerst onder de mensen over kwesties van leven of dood. In een brief aan het parlement betoogden bestuurders van een aantal zorginstellingen dat de goedkeuring van euthanasie getuigt van een gebrek aan respect voor al die mensen.

De wet moet nog worden ondertekend door president Rebelo de Sousa, die ook lid is van de PSD. Maar hij heeft al gezegd dat hij de wens van het parlement zal respecteren.

In de hele wereld zijn er tot dusverre zes landen waar euthanasie bij wet is geregeld. In Europa zijn dat alleen Nederland, België en Luxemburg.