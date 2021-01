19-jarige man aangehouden voor explosie Poolse supermarkt Beverwijk

De supermarkt was twee keer doelwit van een explosie. De eerste keer was op 9 december, de tweede keer drie dagen later. "De man die nu is aangehouden wordt alleen verdacht van betrokkenheid bij de eerste explosie", zegt de woordvoerder. "Het onderzoek naar de andere ontploffing loopt nog, daar kunnen we nog niks over zeggen."

Behalve bij deze supermarkten, die opereren onder de naam Biedronka, waren er ook explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther, Tilburg, Aalsmeer.

De explosies waren allemaal in december en januari.