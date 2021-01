Telstar-voetballer El Yaakoubi helpt kinderen uit probleemwijk Overvecht dromen

De stichting is nu al een groot succes. Binnen twee weken na de opening in september zaten alle klassen vol. Een tweede locatie, ook in Overvecht, wordt binnenkort geopend.

Het aantal vrijwilligers, van wie de meesten zijn opgegroeid in de wijk, groeit met de week. Een van hen is Ikram. Ze kent Redouan uit de tijd dat ze nog samen vakken vulden bij de plaatselijke Dirk van den Broek. "Dit is iets wat wij allemaal met passie doen. We hebben allemaal dezelfde visie en daar komt iets moois uit."

Administratie in de spelersbus

De kinderen kijken bovendien tegen Redouan 'de prof' op, zegt Ikram. "Ze zien hem als voorbeeld. En het is ook wel grappig: vaak kennen ze hem al uit de buurt, maar willen ze toch nog een handtekening."