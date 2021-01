Flinke omzetgroei detailhandel dankzij supermarkten en webwinkels

Ondanks de coronacrisis heeft de detailhandel vorig jaar veel meer omgezet dan in 2019. Volgens het CBS was het zelfs de op één na grootste groei deze eeuw. Alleen in 2001 was de stijging sterker.

Toch laten de totaalcijfers over afgelopen jaar niet het hele plaatje zien. Waar de omzetten van supermarkten, andere voedingsmiddelenwinkels en webshops de pan uit rezen, kromp de omzet van bijvoorbeeld kledingwinkels flink door de verschillende lockdownperiodes en andere coronamaatregelen van de overheid.

De foodsector groeide met 7 procent ten opzichte van 2019, waar dat een jaar eerder nog 1,4 procent was. Online gaven Nederlanders zelfs 43,5 procent meer uit.

De non-foodsector kromp in zijn totaliteit weinig, 0,1 procent, maar binnen die sector zijn de verschillen groot. Sommige branches boekten winst, zoals doe-het-zelf-zaken (19,5 procent) en winkels voor consumentenelektronica (8,5 procent), maar de kleding- en schoenenwinkels verloren bijna 20 procent.

Lockdown in december

Traditioneel is december een feestmaand qua omzet voor de detailhandel, maar vorig jaar viel er door de strenge lockdown die halverwege de maand werd ingevoerd weinig te vieren. De non-foodsector zette bijna 23 procent minder om. Opnieuw werden kleding- en schoenwinkels zeer zwaar getroffen: ze leverden bijna de helft van hun omzet in ten opzichte van 2019.

De foodsector had ook in december weinig te klagen. Die had vorige maand een bijna 10 procent hogere omzet dan in dezelfde maand in 2019. Grootste stijger was de online verkoop: die groeide in die periode met 60 procent.