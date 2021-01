Celstraffen voor plaatsen foto van undercoveragenten

De rechtbank heeft een 50-jarige man en een 52-jarige vrouw veroordeeld tot celstraffen van zes en acht maanden voor het openbaar willen maken van de identiteit van undercoveragenten. Volgens de rechter konden de rechercheurs daardoor hun werk niet meer doen.

De verdachten zijn de veroordeelde drugshandelaar Dennis van den B. en zijn vriendin Angelique H. De undercoveragenten hadden lange tijd contact met het veroordeelde duo tijdens een onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

Nadat de verdachten hadden ontdekt dat zij contact hadden met agenten, plaatste Van den B. in juni 2017 een foto van de undercoveragenten op Twitter. Die foto had hij van H. gekregen, schrijft Rijnmond. De rechter zegt dat het onthullen van de identiteit van de rechercheurs fatale gevolgen kan hebben. In ieder geval zijn ze met hun undercoverwerk gestopt.

Al eerder veroordeeld

Van den B. zit een celstraf van tien jaar uit voor drugshandel in de zaak rond douanier Gerrit G. De douaneman zorgde ervoor dat containers met cocaïne ongemoeid de Rotterdamse haven konden binnenkomen. H. is eerder veroordeeld voor witwassen en afpersing.

Van den B. is ook betrokken bij de vergismoord van GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 in Berkel en Rodenrijs werd doodgeschoten. Het werkelijke doelwit zou Van den B. zijn geweest.