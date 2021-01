Vaccinruzie Europa krijgt nationalistische trekken

In de ogen van veel mensen is de EU de verliezer in een race met een voormalige lidstaat. Dat geeft interne wrijving. Al maanden geleden bekritiseerden sommige Duitse politici bondskanselier Merkel omdat ze niet rechtstreeks onderhandelde met vaccinfabrikanten, maar alleen via de EU. Nu is er in alle rijke EU-landen kritiek te horen op de gezamenlijke aanpak, die bedoeld was om gelijke toegang tot vaccins voor alle EU-burgers te garanderen. Er zou onnodig traag zijn gehandeld.

In een grote reconstructie van de race door verschillende regeringen om een vaccins veilig te stellen, concludeert Politico dat de gezamenlijke Europese aanpak "misschien kostbare tijd en levens heeft gekost".

Het blad geeft toe dat de keuzes van Brussel op langere termijn misschien gerechtvaardigd zullen blijken te zijn. Maar het laat ook zien hoe de onafhankelijk opererende Britten een voorsprong hebben opgebouwd die Europa voorlopig niet kan inhalen.