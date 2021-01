Eerste plannen om compensatiegeld Groningen te besteden gehonoreerd

Ieder Gronings dorp krijgt een voedseltuin, elke leerling filosofielessen. Er komt een groot nieuw zomers cultuurfestival en een 'aardbevingsbelevingscentrum'. De Groningse bevolking was gevraagd met ideeën te komen voor de besteding van de eerste 100 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen.

Dat is een compensatiefonds van in totaal 1,15 miljard euro voor de ellende die voortkomt uit de gaswinning in de provincie. Het geld is bestemd voor het verbeteren van de leefbaarheid, de groei van de economie en investeringen in het onderwijs.

Ruim 900 ideeën

Onder de noemer 'Toukomst' mochten alle Groningers plannen indienen. Er kwamen ruim 900 ideeën binnen. Een panel van Groningers maakte een keuze uit alle inzendingen. Zij werden bijgestaan door landschapsarchitecten, economen en andere deskundigen om te beoordelen hoe haalbaar de plannen zijn.

Tot op heden is veel geld voor Groningen naar de instituten gegaan die zijn opgetuigd om de door gaswinning veroorzaakte schade aan te pakken. Dat heeft het vertrouwen van Groningers geen goed gedaan. Om hun vertrouwen in het Nationaal Programma Groningen te vergroten, hebben bestuurders besloten dat zichtbaar moet zijn dat de inwoners iets hebben aan bestedingen.

Toeristische attractie

Sommige plannen zijn direct overgenomen, andere ideeën worden samengevoegd. Zo is er 6 miljoen euro beschikbaar voor een aardbevingsbelevingscentrum. Met de oprichting van dat centrum komen meerdere voorstellen samen, zoals die van de Groningse theatermaker Harm Naaijer. Hij ontwierp een openluchttheater dat hij graag wil laten bouwen, midden in het aardbevingsgebied, bij Overschild. Hij noemde het gebouw BARST.

Thea van der Laan en haar dochters Roelien en Marjolein uit Tolbert zagen een aardbevingsbelevingscentrum wel voor zich. Een experience, zoals NEMO in Amsterdam, met een virtuele rondgang door de aarde op zoek naar gas, een 'beefhuis' met trillende vloeren. "We zijn een heel creatief gezin met vier dochters", vertelt Theo van der Laan "En ik ben zelf ook nieuwsgierig naar hoe dat toch allemaal zit met die gaswinning, zo kwamen we op het idee".

Hun voorstellen zijn samengevoegd met die van Joke Scholten. Zij kwam twee jaar geleden vanuit Haarlem naar Loppersum. Scholten stelde voor in het bekendste aardbevingsdorp een toeristische attractie te openen. Het moest een centrum worden met aandacht voor de geschiedenis van de gaswinning, maar ook een expositieplaats voor de vele regionale kunstenaars.

Deze bedenkers moeten nu samen een plan maken, zodat de bijzondere nieuwe attractie in het gaswinningsgebied ook echt wordt gerealiseerd.

Vormen van je gedachten

Minder omvangrijk zijn de plannen voor de herinrichting van de gaswinningslocaties die op termijn worden gesloten. Daar moeten mooie nieuwe natuur- en recreatiegebieden komen.

Docent filosofie Eva-Anne Le Coultre zag haar kans schoon om het belang van haar vak onder de aandacht te brengen. "Op scholen in Groningen is in tegenstelling tot elders in het land geen vak filosofie. Terwijl dat heel belangrijk is voor het vormen van je gedachten", vertelt ze.

Haar streven is om dit vak niet alleen op het vwo en het gymnasium aan te gaan bieden, maar ook op vmbo-niveau. Zij mag dat met het geld uit Toukomst nu gaan realiseren.

Twee aardbevingen

De gelden die vrijkomen dankzij Toukomst moeten de provincie een positieve impuls geven. De problemen door de gaswinning blijven bestaan, bleek ook deze week weer: het gaswinningsgebied werd opgeschrikt door twee bevingen. Vorige week kwamen er nog zo'n duizend schademeldingen binnen bij het Instituut Mijnbouw Schade. De versterking van huizen gaat nog steeds traag.