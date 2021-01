Vogels tellen was door corona nog nooit zo populair

Voor dit jaar verwacht de Vogelbescherming een opmars van een aantal 'vreemde vogels'. Zo duikt de grote bonte specht steeds vaker in tuinen op en is er de invasie van de halsbandparkiet: een exoot die van oudsher niet in Nederland voorkomt en vaak als lawaaipapegaai wordt afgeschilderd. Die populatie groeit met name in de Randstad als kool.

Liefde gaat door de maag

Zoals wel vaker gaat ook bij vogels de liefde door de maag. Daarom heeft de Vogelbescherming de deelnemers aan de telling vooraf gevraagd de diertjes te lokken met onder meer vetbollen en zadensilo's. "Dat kan ook enkele dagen voor de telling nog. Vogels hebben vaak heel snel in de smiezen waar er wat te halen valt. Maar we dringen er bij vogelliefhebbers vooral op aan om structurele maatregelen te treffen; dat ze hun tuin groen inrichten. Dat zorgt ook op de langere termijn voor meer vogels in je tuin."

Op zondagavond maakt de Vogelbescherming de balans op van deze achttiende editie van de tuinvogeltelling.