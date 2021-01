'Afscheid nemen van olifanten of tijgers is het laatste wat we willen'

Geen kaartverkoop, geen bezoekers en dus geen inkomsten voor dierentuinen in Nederland. Voor de derde keer dit jaar moeten zij hun deuren gesloten houden en hun spaargeld aanspreken om de dieren te kunnen voeren.

De Amsterdamse dierentuin Artis kondigde aan afscheid te moeten nemen van de drie leeuwen. Artis kon de investering om het leeuwenverblijf te vergroten niet opbrengen en de dieren houden in het huidige verblijf is volgens het park geen optie. Ze verhuizen naar een dierentuin in Frankrijk.

Artis is niet de enige dierentuin in Nederland die door de coronacrisis voor moeilijke keuzes is komen te staan. Onder andere de Apenheul en Dierenpark Amersfoort hebben een ingrijpende reorganisatie achter de rug. In Amersfoort wordt ook de verbouwing van het chimpanseeverblijf op de lange baan geschoven en de renovatie van het Burgers Zoo-restaurant in Arnhem moet wachten.

"We moeten scherp kijken naar wat we wel en wat we niet kunnen doen", zegt Hylke Steggerda van Dierenpark Amersfoort. "Maar afscheid nemen van olifanten of tijgers is echt het allerlaatste wat we willen. Als dierentuin hebben we de taak om onze bezoekers een mooie ervaring te bieden en daar horen deze dieren bij. Maar wat nog belangrijker is dat we de verantwoordelijkheid hebben om het verblijf voor de dieren fantastisch te maken."

Volgens Steggerda lukt dat nu nog, maar komt er een moment dat ze dat niet meer kunnen. "Hopelijk kunnen weer open voordat we op dat punt zijn."

Dieren niet op straat

Volgens dierentuin-expert Goof Lukke van Breda University is de keuze om de leeuwen in Frankrijk onder te brengen niet gek. "We zien nu de eerste gevolgen van de coronacrisis, het water staat Artis aan de lippen, en dat vertaalt zich in deze keuze. Leeuwen hebben een groot verblijf nodig weten we uit wetenschappelijk onderzoek, maar gezien de overlevingsstand van het bedrijf is het begrijpelijk dat deze investering niet doorgaat en dat ze afscheid moeten nemen van de dieren."

Doordat Europese dierentuinen onderling intensief samenwerken in fokprogramma's en er onderling contact is over de verdeling van de dierencollectie, kunnen de leeuwen in Frankrijk worden opgevangen, vertelt Lukke. "Daarom is het niet denkbaar dat er dieren uitgehongerd raken of zomaar op straat terechtkomen."

Overheidssteun

De dierentuinen krijgen, net als andere bedrijven steun van de overheid. Het kabinet heeft na de eerste lockdown 39 miljoen euro toegezegd, die moet worden verdeeld onder 67 bedrijven met een dierentuinvergunning.

Voor Artis is dat te weinig om de leeuwen in Amsterdam te houden. De directeur laat weten dat de drie leeuwen half februari naar hun nieuwe verblijf verhuizen.