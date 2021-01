Passagiersbus en vrachtwagen botsen in Kameroen: 53 doden

In het westen van Kameroen zijn 53 mensen omgekomen bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen. Ook raakten 29 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen.

Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht in de buurt van de stad Dschang. Een vrachtwagen, die illegaal brandstof vervoerde, reed met hoge snelheid tegen de bus, waarin tientallen passagiers zaten. Beide voertuigen vlogen in brand. De chauffeur zou zijn ontkomen.

De minister van Vervoer laat het incident onderzoeken om "vast te stellen wie verantwoordelijk is" en "de juiste maatregelen te nemen". Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden en wenste de gewonden, die in het ziekenhuis van Dschang zijn opgenomen, een spoedig herstel.

Vaker dodelijke ongelukken

De bus was eigendom van een regionaal reisbureau dat het vervoer tussen steden verzorgt. Vorige maand was er ook al een ernstig busongeluk in het centraal-Afrikaanse land. Toen kwamen 37 mensen om, onder wie vier kinderen.

Dodelijke verkeersongevallen komen regelmatig voor in Kameroen, onder meer door slecht onderhoud aan voertuigen en wegen.

Het nablussen en het bergen van de lichamen nam uren in beslag: