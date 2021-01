Indiase malariamug rukt op in Afrikaanse steden

Een malariamug uit India duikt steeds vaker op in stedelijk gebied in Ethiopië. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse Radboudumc en het Armauer Hansen Research Institute in Addis Abeba.

De larven van de Anopheles stephensi-mug werden met enige regelmaat aangetroffen in schone watercontainers in steden. Omdat de nieuwe variant lokale malariaparasieten bij zich droeg, kan hij actief malaria verspreiden.

Normaal gesproken planten de muggen zich vooral voort op het platteland. Daar is de watervoorziening een stuk minder hygiënisch. De Indiase mug gedijt in de steden echter prima in schone watertanks, container en water, bleek uit onderzoek in de stad Awash Sebat Kilo. Ook in muggenvallen bij en in huizen was het vaak raak.

Agressief bestrijden

De mug kan hierdoor een grote bedreiging worden voor stedelijke gebieden in Afrika, stellen de Ethiopische en Nederlandse onderzoekers. Twee jaar geleden waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO al voor de verspreiding van de mug. Het Radboudumc en het Armauer Hansen Research Institute pleiten nu voor een agressieve aanpak van de mug om verspreiding over de rest van Afrika te voorkomen.

In Afrika kost malaria ieder jaar aan ongeveer 400.000 mensen het leven. Dat maakt het een van de grootste infectieziekten van deze tijd.