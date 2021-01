Boeing 737 MAX mag ook in Europa de lucht weer in

De Boeing 737 MAX mag in Europa weer vliegen. De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft daar toestemming voor gegeven.

Alle 737 MAX-toestellen werden bijna twee jaar geleden aan de grond gezet, na twee crashes in korte tijd. In Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden.

De vliegrampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, waardoor de neus van de toestellen naar beneden werd gedrukt. Er zijn nu technische verbeteringen doorgevoerd en piloten hebben aanvullende trainingen gekregen.

Buiten Europa mocht in een aantal landen alweer met de 737 MAX worden gevlogen. In de VS mocht het toestel vorige maand weer de lucht in, nadat de Federal Aviation Administration de wijzigingen in het geautomatiseerde vluchtcontrolesysteem van de Boeing had goedgekeurd. Het vliegtuig is ook weer toegestaan door Brazilië en Canada.