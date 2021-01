Overstromingen na orkaan treffen kwart miljoen mensen in Mozambique

In de omgeving van Beira is veel landbouwgrond getroffen. "Dit zijn zeer arme mensen die door de schade nog armer zijn geworden", zegt Kaulard. De VN is bezig de schade in kaart te brengen, inclusief de schade aan gewassen, die in april moeten worden geoogst. Als het water blijft, kan dat de oogst verwoesten.

Schade te groot

Het gebied was net enigszins hersteld van eerdere orkanen. Bijna twee jaar geleden trof de orkaan Idai, een van de ergste cyclonen van het zuidelijk halfrond, hetzelfde gebied. Idai spoelde een groot deel van Beira weg en er kwamen honderden mensen om het leven.

Vorige maand trof de orkaan Chalane het gebied al en het orkaanseizoen duurt nog tot april. En de omstandigheden zijn nu slecht, volgens Kaulard: "De wateren in en rond Mozambique zijn erg warm."

Bovendien is de kust 2700 km lang. "In feite is dit een wake-up call. Het toont aan hoezeer Mozambique is blootgesteld aan klimaatverandering. De schade van het jaarlijkse orkaanseizoen is gewoon te groot geworden om steeds weer te herstellen", concludeert de VN-coördinator.